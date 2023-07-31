Empat penambang emas tewas tertimpa pohon saat berteduh disebuah pondok tempat mereka bekerja di Desa Aek Holbung, Batal Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Sebelumnya 8 penambang berteduh saat hujan deras melanda, namun naas pohon besar yang berada di samping pondokannya tumbang dan menimpa para korban.
Empat penambang lain berhasil selamat namun mengalami luka-luka, sementara para korban tewas langsung dimakamkan oleh keluarganya.
Kontributor: Ahmad Husein Lubis
