Tertimpa Pohon, 4 Penambang Emas di Mandailing Natal Tewas

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 23:18 WIB
Empat penambang emas tewas tertimpa pohon saat berteduh disebuah pondok tempat mereka bekerja di Desa Aek Holbung, Batal Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
 
Sebelumnya 8 penambang berteduh saat hujan deras melanda, namun naas pohon besar yang berada di samping pondokannya tumbang dan menimpa para korban.
 
Empat penambang lain berhasil selamat namun mengalami luka-luka, sementara para korban  tewas langsung dimakamkan oleh keluarganya.
 
Kontributor: Ahmad Husein Lubis

