Empat penambang emas tewas tertimpa pohon saat berteduh disebuah pondok tempat mereka bekerja di Desa Aek Holbung, Batal Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Sebelumnya 8 penambang berteduh saat hujan deras melanda, namun naas pohon besar yang berada di samping pondokannya tumbang dan menimpa para korban.

Empat penambang lain berhasil selamat namun mengalami luka-luka, sementara para korban tewas langsung dimakamkan oleh keluarganya.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

