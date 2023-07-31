Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan mempertahankan Asep Guntur Rahayu sebagai Direktur Penyidikan KPK. Hal itu disampaikan Firli di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Sebelumnya Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu mengajukan pengunduran diri buntut dari gaduh penetapan tersangka dua perwira TNI, Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA), dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka kasus suap di Basarnas

Firli mengatakan pimpinan KPK mempunyai hak untuk menerima atau tidak pengunduran diri itu.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News