Firli Bahuri Pastikan KPK Mempertahankan Dirdik Asep Guntur

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 22:45 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan mempertahankan Asep Guntur Rahayu sebagai Direktur Penyidikan KPK. Hal itu disampaikan Firli di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).
 
Sebelumnya Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu mengajukan pengunduran diri buntut dari gaduh penetapan tersangka dua perwira TNI, Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA), dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka kasus suap di Basarnas
 
Firli mengatakan pimpinan KPK mempunyai hak untuk menerima atau tidak pengunduran diri itu.
 
