Peringati Bulan Suro, Ratusan Warga Kediri Lakukan Tradisi Grobyak Ikan

Afnan Subagio, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 18:00 WIB
Ratusan warga Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, berburu 1 ton ikan dalam tradisi grobyak ikan. Tradisi tahunan ini dilakukan dalam rangka merayakan bulan Suro dalam penanggalan Jawa.
 
Para peserta berlomba menangkap ikan menggunakan alat tradisonal bernama susuk. Tradisi ini diikuti oleh laki–laki maupun perempuan dari berbagai usia. Dengan tradisi tersebut, diharapkan warga sekitar bisa menjaga ekosistem agar tetap lestari.
 
Kontributor: Afnan Subagio
Produser: Dinda Elita

