Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepri. Sandiaga Uno tampak disambut meriah dengan prosesi adat tepung tawar di Balai Adat Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Sabtu (29/7).

Pulau penyengat merupakan salah satu pulau yang masuk nominasi 75 desa terbaik. Pulau Penyengat juga telah menerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

Sandiaga Uno bersama Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia juga menyempatkan mengunjungi beberapa stand UMKM. ADWI merupakan salah satu program unggulan dari Kemenparekraf RI.

Kontributor: Humala Nasution

Produser: Akira Aulia Wa

