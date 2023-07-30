...

Menparekraf Sandiaga Uno Kunjungi Desa Wisata Pulau Penyengat Penerima ADWI 2023

Humala Nasution, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 15:14 WIB
A A A
Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepri. Sandiaga Uno tampak disambut meriah dengan prosesi adat tepung tawar di Balai Adat Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Sabtu (29/7).
 
Pulau penyengat merupakan salah satu pulau yang masuk nominasi 75 desa terbaik. Pulau Penyengat juga telah menerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.
 
Sandiaga Uno bersama Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia juga menyempatkan mengunjungi beberapa stand UMKM. ADWI merupakan salah satu program unggulan dari Kemenparekraf RI. 
 
Kontributor: Humala Nasution
Produser: Akira Aulia Wa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini