Highlight Liga 1 2023-2024: Persija Tekuk 10 Pemain Persebaya

Dinda Elita, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 21:30 WIB
Persija Jakarta berhasil merebut tiga poin pada pekan kelima Liga 1 2023/2024. Kemenangannya diraih usai mengalahkan Persebaya Surabaya pada Minggu (30/7) di Gelora Bung Karno, Jakarta.
 
Bajul Ijo harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 29 selepas Arief Catur mendapat kartu merah dari wasit. Macan Kemayoran, julukan untuk Persija Jakarta, memanfaatkan keuntungan jumlah pemain dengan terus menekan.
 
Hasilnya tendangan mendatar Ryo Matusumura sukses memecah kebuntuan di menit 38. Skor 1-0 bertahan hingga akhir dan membuat Persija melesat ke 5 besar dengan raihan 8 poin.
 
