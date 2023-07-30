Di tengah kelangkaan gas elpiji di sejumlah daerah, warga di Banjarnegara, Jawa Tengah, memanfaatkan gas alam untuk memasak. Gas alam ini disalurkan ke rumah warga melalui instalasi pipa paralon.

Mulanya, gas alam muncul saat salah satu warga menggali sumur bor. Namun saat mencapai kedalaman 40 meter, bukan air yang keluar melainkan gas alam.

Awalnya warga sempat panik dan takut, namun setelah dikosultasikan dengan pakar Dinas ESDM dan Petugas Vulkanologi, gas ternyata justru bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari.

Kontributor: Elis Novit

Produser: Dinda Elita

(fru)

