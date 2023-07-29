...

OKEZONE UPDATES: Pesawat Tempur Rafale Mampir ke Jakarta hingga Real Madrid Bekuk MU di Laga Pramusim

Sabtu 29 Juli 2023 13:15 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka oleh video viral jalan penghubung di Mamasa yang layaknya aliran sungai kering usai dilanda cuaca ekstrem. Sementara itu, Indonesia kedatangan pesawat tempur Dassault Rafale milik AU Prancis pada persinggahan Misi Pegase 23.
 
Video menarik lainnya; Real Madrid berhasil membekuk Manchester United 2-0 dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Kemenangan ini mejadi kemenangan kedua Real Madrid, setelah sebelumnya mengalahkan AC Milan
 
Reporter : Pram Sendjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini