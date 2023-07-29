Okezone Updates dibuka oleh video viral jalan penghubung di Mamasa yang layaknya aliran sungai kering usai dilanda cuaca ekstrem. Sementara itu, Indonesia kedatangan pesawat tempur Dassault Rafale milik AU Prancis pada persinggahan Misi Pegase 23.

Video menarik lainnya; Real Madrid berhasil membekuk Manchester United 2-0 dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Kemenangan ini mejadi kemenangan kedua Real Madrid, setelah sebelumnya mengalahkan AC Milan

Reporter : Pram Sendjaya

Produser: Reza Ramadhan



