Buntut seragam mahal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melarang sekolah menjual baju seragam. Hal tersebut disampaikannya usai membuka pameran buku terbesar di Indonesia, Sabtu (29/7/2023).

Pihaknya akan memberikan tindakan tegas berupa nonjob terhadap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Sekolah yang tidak menertibkan koperasi menjual seragam sekolah.

Khofifah menegaskan koperasi sekolah dilarang menjual seragam sekolah mulai hari ini. Keputusan ini dikeluarkan untuk menghindari pungutan liat.

Reporter: Rahmat Ilyasan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News