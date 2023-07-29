...

Usai Lawatan ke China, Presiden Jokowi Tiba di Tanah Air

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana tiba di Tanah Air pada Sabtu, (29/7/2023), usai lawatan selama 2 hari ke China. Jokowi disambut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana YNI Yudo Margono, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
 
Selama di China, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan. Mulai dari pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping, bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan China, hingga menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

