Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana tiba di Tanah Air pada Sabtu, (29/7/2023), usai lawatan selama 2 hari ke China. Jokowi disambut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana YNI Yudo Margono, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Selama di China, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan. Mulai dari pertemuan bilateral bersama Presiden Xi Jinping, bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan China, hingga menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News