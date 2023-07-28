Toko kecil di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung punya ciri khas tersendiri. Di toko ini anak-anak bisa membeli rumah boneka Barbie yang indah. Rumah boneka diproduksi oleh perajin bernama Tasyudin.

Dari tangan kreatif Tasyudin rumah Barbie tercipta dengan aneka bentuk. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp200 ribu hingga Rp550 ribu. Produk rumah Barbie di sini unik karena lengkap dengan perabotannya.

Dalam rumah Barbie ada kursi, lemari, tempat tidur dan kulkas. Karena kelengkapannya, rumah Barbie di tempat ini jadi incaran anak-anak.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News