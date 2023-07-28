Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPT untuk waspada kelompok radikal terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wapres juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mencegah agar media sosial tidak menjadi tempat bertumbuhnya narasi intoleran sehingga meminimalkan kelompok terorisme untuk menyebarkan ajarannya, Wapres juga memberikan apresiasi bahwa aksi terorisme di Indonesia menurun.

