Wapres Instruksikan TNI-Polri dan BNPT Waspada Kelompok Teroris Jelang Pemilu

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 21:51 WIB
Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPT untuk waspada kelompok radikal terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
Wapres juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mencegah agar media sosial tidak menjadi tempat bertumbuhnya narasi intoleran sehingga meminimalkan kelompok terorisme untuk menyebarkan ajarannya, Wapres juga memberikan apresiasi bahwa aksi terorisme di Indonesia menurun.

