Nahkoda Kapal Pincara Ditetapkan Sebagai Tersangka

Febriyono Tamenk, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 22:00 WIB
Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Tenggara menetapkan nahkoda Kapal Pincara, Saharuddin sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, nahkoda kapal diketahui mengangkut penumpang melebihi kapasitas kapal yang hanya mampu menampung 20 orang namun saat kejadian ada 69 orang di kapal tersebut.
 
Selain itu, kapal tersebut juga dinilai tidak layak beroperasi dan tidak dilengkapi alat keselamatan kapal. Nahkoda kapal dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

