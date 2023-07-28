Seorang WNA melamar kekasihnya di Pura Lempuyang, Desa Adat Purwayu, Karangasem, Bali, pasangan kekasih ini kemudian berciuman di area suci Puri Lempuyang.

Terkait hal tersebut, Desa adat Purwayu langsung mengambil tindakan dengan menggelar upacara Ngerebu atau upacara pembersihan seluruh area Pura Lempuyang khususnya di area kejadian disucikan secara niskala, pihak desa adat berharap kejadian tersebut tidak terulang.

(fru)

