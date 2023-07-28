Polisi telah menetapkan 4 tersangka kasus tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah.

Penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa 23 saksi terkait tragedi sumur emas ilegal yang membuat 8 penambangnya terkubur dan masih dalam proses evakuasi

Empat tersangka mempunyai peran masing-masing diantaranya sebagai pemilik lahan, pendana dan pengelola sumur.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News