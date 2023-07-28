Gubernur Jawa Tengah Sekaligus Bacapres Paarta Perindo Ganjar Pranowo memberikan motivasi perjuangan perempuan saat melantik Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh (JP3M) Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan di Jawa Tengah pada Jumat (28/7/2023). Ganjar menambahkan jika masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Untuk itu Dibutuhkan cara-cara khusus dalam menanganinya.

Masalah perempuan di antaranya KDRT, pernikahan dini dan ekonomi menjadi fokus selain ilmu agama yang harus dikuatkan.

Reporter : Wisnu Wardhana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News