Lantik JP3M di Jateng, Ganjar Tekankan Perhatian pada Isu Perempuan

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 15:00 WIB
Gubernur Jawa Tengah Sekaligus Bacapres Paarta Perindo Ganjar Pranowo memberikan motivasi perjuangan perempuan saat melantik Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh (JP3M) Jawa Tengah.
 
Hal ini disampaikan di Jawa Tengah pada Jumat (28/7/2023). Ganjar menambahkan jika masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Untuk itu Dibutuhkan cara-cara khusus dalam menanganinya.
 
Masalah perempuan di antaranya KDRT, pernikahan dini dan ekonomi menjadi fokus selain ilmu agama yang harus dikuatkan.
 
Reporter : Wisnu Wardhana 
Produser: Reza Ramadhan

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

