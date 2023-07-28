...

Belasan Pelajar Diamankan Polisi, Diduga Hendak Tawuran di Jatinegara

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 13:30 WIB
Belasan pelajar diamankan Polres Jaktim saat hendak tawuran. Pelajar itu akan tawuran di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jaktim. Awalnya petugas yang sedang patroli melihat belasan remaja berkumpul.
 
Saat diperiksa di dalam tas ditemukan celurit dan kayu. Beberapa orang yang mencoba kabur berhasil ditangkap petugas. Saat ini, Jumat (28/7) belasan pelajar menjalani pemeriksaan di Mapolres Jaktim.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B Lilia Nova

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

