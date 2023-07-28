Belasan pelajar diamankan Polres Jaktim saat hendak tawuran. Pelajar itu akan tawuran di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jaktim. Awalnya petugas yang sedang patroli melihat belasan remaja berkumpul.

Saat diperiksa di dalam tas ditemukan celurit dan kayu. Beberapa orang yang mencoba kabur berhasil ditangkap petugas. Saat ini, Jumat (28/7) belasan pelajar menjalani pemeriksaan di Mapolres Jaktim.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B Lilia Nova

(fru)

