Hari ke-3 proses upaya evakuasi terhadap 8 penambang emas yang terjebak di sumur tambang di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah masih terus berlangsung. Namun debit air di sumur tambang yang masih tinggi membuat proses evakuasi masih terkendala.

Terlebih kondisi sumur yang cukup dalam dengan model bertingakat membuat sulitnya proses evakuasi. Di hari ke-3 ini rencananya akan terus diupayakan pembendungan air di sungai tajur dan upaya mengeringkan sumur dengan pompa sedot.

PTC: Saladin Ayyubi-Reporter MNC Media

Reporter : Saladin Ayyubi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

