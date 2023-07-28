...

Laporan Hari ke-3 Evakuasi 8 Penambang Emas Terjebak Sumur Tambang di Banyumas

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 11:30 WIB
A A A
Hari ke-3 proses upaya evakuasi terhadap 8 penambang emas yang terjebak di sumur tambang di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah masih terus berlangsung. Namun debit air di sumur tambang yang masih tinggi membuat proses evakuasi masih terkendala.
 
Terlebih kondisi sumur yang cukup dalam dengan model bertingakat membuat sulitnya proses evakuasi. Di hari ke-3 ini rencananya akan terus diupayakan pembendungan air di sungai tajur dan upaya mengeringkan sumur dengan pompa sedot.
 
PTC: Saladin Ayyubi-Reporter MNC Media
 
Reporter : Saladin Ayyubi 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini