Pengendara mobil merekam saat dua pria berkelahi dengan sajam. Pengemudi kebetulan melintas di Jalan Tegal Binangun, Banyuasin, Sumsel. Seorang pria mengalami luka tusuk akibat perkelahian itu.

Korban diketahui bernama Sukarno Putra (40) kemudian dilarikan ke RS. Perkelahian dipicu korban dituduh mencuri oleh pelaku. Saat ini, Jumat (28/7), polisi memburu pelaku yang masih buron.

Kontributor: Muhammad David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

