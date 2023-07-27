Kebakaran terjadi di daerah padat penduduk di Telanaipura, Kota Jambi, pada Kamis (27/7). Warga panik, berusaha menyelamatkan diri dan harta yang tersisa

Mobil Damkar juga sempat mengalami kesulitan mencapai lokasi kebakaran. Puluhan rumah bermaterial papan kayu hangus terbakar dengan kerugian diperkirakan lebih dari Rp1 Miliar

Menurut Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, api bersumber dari kompor meledak. Kompor gas tersebut ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan menyala

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena petugas Damkar, tiba di lokasi sekitar 6 menit dari waktu kejadian

(fru)

