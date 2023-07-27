...

Diduga Akibat Kompor Meledak, Puluhan Rumah di Jambi Hangus Terbakar

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 16:00 WIB
Kebakaran terjadi di daerah padat penduduk di Telanaipura, Kota Jambi, pada Kamis (27/7). Warga panik, berusaha menyelamatkan diri dan harta yang tersisa
 
Mobil Damkar juga sempat mengalami kesulitan mencapai lokasi kebakaran. Puluhan rumah bermaterial papan kayu hangus terbakar dengan kerugian diperkirakan lebih dari Rp1 Miliar
 
Menurut Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, api bersumber dari kompor meledak. Kompor gas tersebut ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan menyala
 
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena petugas Damkar, tiba di lokasi sekitar 6 menit dari waktu kejadian

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

