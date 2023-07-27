Dua pelaku jambret ponsel menjadi bulan-bulanan warga, Rabu (26/7). Peristiwa terjadi di Jalan Gajahmada, Gambir, Jakarta Pusat.

Warga yang geram terus memukuli pelaku walaupun sudah diamankan. Awalnya kedua jambret dengan sajam merampas ponsel pejalan kaki.

Saat hendak kabur, motor pelaku menabrak gerobak bakso. Keduanya mencoba lari dan menceburkan diri ke kali, namun gagal.

