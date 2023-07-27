Helikopter BNPB mendarat darurat di lahan gambut, Rabu (26/7/2023). Peristiwa di Mendawai Seberang, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim dari TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun dikerahkan untuk evakuasi.

Informasi diperoleh, helikopter berjenis Mi-8 dengan nomor registrasi EX-08042. Insiden pendaratan darurat ini terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

Letkol Pnb Widi Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Jumlah kru belum bisa dipastikan tapi info sementara semua selamat.

Kontributor: Sigit Dzakwan Pamungkas

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

