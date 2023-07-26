Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa partai berlogo pohon beringin tersebut dalam keadaan aman terkendali.
Terkait tindakan represif terhadap wartawan dari sekelompok orang saat meliput diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Airlangga mengaku belum mengetahui mengenai kericuhan tersebut lantaran baru selesai bertemu Presiden Joko Widodo
Reporter: Raka Novianto
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow