Simpul Relawan Sekretariat Bersama Anies Baswedan Kenalkan 'Rumah Harmoni'

Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 21:14 WIB
Simpul Relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Anies Baswedan mengenalkan 'Rumah Harmoni' yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Koordinator Simpul Relawan Sekretariat Bersama (Sekber) ABW, La Ode Basir menjelaskan filosofi tempat tersebut diambil dari Anies Baswedan yang bermakna berjuang dan bergerak bersama tanpa adanya kampanye hitam atau black campaign.
 
Nama 'Rumah Harmoni' juga disebut sejalan dengan tujuan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan itu dalam mewujudkan keharmonisan bangsa.
 
 
Reporter: M Refi Sandi

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

