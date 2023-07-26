Simpul Relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Anies Baswedan mengenalkan 'Rumah Harmoni' yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Koordinator Simpul Relawan Sekretariat Bersama (Sekber) ABW, La Ode Basir menjelaskan filosofi tempat tersebut diambil dari Anies Baswedan yang bermakna berjuang dan bergerak bersama tanpa adanya kampanye hitam atau black campaign.

Nama 'Rumah Harmoni' juga disebut sejalan dengan tujuan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan itu dalam mewujudkan keharmonisan bangsa.

Reporter: M Refi Sandi

(fru)

