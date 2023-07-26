...

Akses Jalan Rusak, Warga Seko Harus Tandu Jenazah Sejauh 35 Km

Nasruddin Rubak, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 18:36 WIB
Warga kembali menandu jenazah sejauh 35 km akibat buruknya akses jalan menuju Dusun Poyahaang, Desa Tanamakaleang, Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Buruknya akses jalan membuat ambulans hanya bisa membawa jenazah sampai ke Kecamatan Rongkong, selanjutnya untuk menuju Kecamatan Seko, jenazah harus ditandu oleh sejumlah warga.
 
Warga berharap Pemerintah segera membenahi akses jalan menuju Seko, mengingat jalan tersebut merupakan jalur Provinsi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

