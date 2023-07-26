Video wisatawan asing diperlakukan tidak menyenangkan viral di medsos. Peristiwa terjadi di Goa Tetes, Pronojiwo, Lumajang, Jatim, Selasa (25/7).

Awalnya, seorang warga mengarahkan rombongan wisatawan asing ke loket. Namun bahasa yang digunakan kasar dan sangat tidak sopan.

Seorang wisatawan wanita marah dan melarang warga merekam. Karena kejadian itu rombongan wisatawan itu tidak jadi masuk gua.

Video berdurasi 1 menit 7 detik itu kemudian viral di media sosial.

