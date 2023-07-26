...

Wisatawan Asing Diperlakukan Tidak Menyenangkan di Goa Tetes Lumajang, Videonya Viral di Medsos

Yayan Nugroho, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 13:28 WIB
Video wisatawan asing diperlakukan tidak menyenangkan viral di medsos. Peristiwa terjadi di Goa Tetes, Pronojiwo, Lumajang, Jatim, Selasa (25/7).
 
Awalnya, seorang warga mengarahkan rombongan wisatawan asing ke loket. Namun bahasa yang digunakan kasar dan sangat tidak sopan.
 
Seorang wisatawan wanita marah dan melarang warga merekam. Karena kejadian itu rombongan wisatawan itu tidak jadi masuk gua.
 
Video berdurasi 1 menit 7 detik itu kemudian viral di media sosial.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

