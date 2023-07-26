Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan pelantikan perwira Polri tahun 2023. Acara digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Acara terasa mengguncang ketika yel-yel calon perwira remaja (capaja) tampil. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bahkan mengangguk-angguk dan tersenyum.

Diketahui, perwira yang dilantik terdiri atas lulusan Akademi Militer 357 orang. Lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 94 orang, lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 114 orang, dan Kepolisian sebanyak 268 orang.

