Sekelompok pelajar nekat menghadang truk di Jalan Lintas Sumatera Inderalaya-Palembang, Sumatera Selatan.

Akibatnya 1 pelajar tewas tertabrak truk yang melintas, aksi menghadang truk ternyata sudah menjadi kebiasaan para pelajar yang mengaku hanya ingin mencari hiburan.

Mereka nekat menghadang truk untuk ikut bepergian ke suatu tempat, korban berinisial N (15tahun) tewas setelah berdiri di tengah jalan mencoba menghadang truk yang melintas.

Kontributor: Fetriadi

