Ratusan mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Malang memilih mengundurkan diri usai pengumuman seleksi berbasis tes atau SNBT.

Pihak Humas Universitas Brawijaya membenarkan kabar tersebut, sebanyak 83 calon maba dari jalur seleksi mandiri berbasis prestasi(SNBP) tidak melakukan daftar ulang sementara calon maba dari jalur SNBT yang tidak melakukan daftar ulang sebnayak 430 orang.

Sejumlah alasan calon maba tidak melakukan daftar ulang adalah diterima di kampus lain dan adanya ikatan dinas.

Kontributor: Deni Irwansyah

