Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep meresmikan gerai 'Sang Pisang' di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Lama, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/7). Kaesang menambahkan peresmian gerai Sang Pisang merupakan gerai kedua di Depok, sebelumnya pernah buka di Margonda Raya, namun tak bertahan lama dan tutup.

Kaesang menegaskan kegiatannya bukan merupakan kampanye, karena sebelumnya nama Kaesang digadang-gadang sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Depok 2024 mendatang. Kaesang juga terlihat didampingi sang istri Erina Gudono, Terlihat pula Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Depok-Bekasi dari Partai Perindo Vicky Prasetyo dan komika nasional Babe Cabita menjadi pembawa acara peresmian gerai 'Sang Pisang'.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News