Resmikan Gerai 'Sang Pisang' di Sawangan Depok, Kaesang Pangarep: Ini Bukan Kampanye

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 18:30 WIB
Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep meresmikan gerai 'Sang Pisang' di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Lama, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/7). Kaesang menambahkan peresmian gerai Sang Pisang merupakan gerai kedua di Depok, sebelumnya pernah buka di Margonda Raya, namun tak bertahan lama dan tutup.
 
Kaesang menegaskan kegiatannya bukan merupakan kampanye, karena sebelumnya nama Kaesang digadang-gadang sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Depok 2024 mendatang. Kaesang juga terlihat didampingi sang istri Erina Gudono, Terlihat pula Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Depok-Bekasi dari Partai Perindo Vicky Prasetyo dan komika nasional Babe Cabita menjadi pembawa acara peresmian gerai 'Sang Pisang'.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

