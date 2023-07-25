...

Kena Gusuran Proyek Tol, Ratusan Warga Desa di Jambi Mendadak jadi Miliarder

Selasa 25 Juli 2023 19:00 WIB
Belasan warga Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muarojambi, Jambi mendadak membeli mobil baru.  Sebagian lagi juga membeli rumah baru dengan tanah yang luas.
 
Fenomena sosial ini setelah lahan mereka terkena gusuran proyek Jalan Tol Jambi-Betung (Trans Sumatera) di ruas jalan lintas Jambi-Palembang, KM 18.
 
Mereka mendapatkan ganti untung hingga miliaran rupiah dari pemerintah pusat. Kepala Dusun Cempaka, Purwono menjelaskan ada lebih dari 140 warga yang mendapatkan rezeki proyek jalan tol ini.
 
Dari pengamatannya, hingga saat ini hasilnya masih digunakan untuk keperluan yang positif.
 
Reporter : Azhari Sultan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

