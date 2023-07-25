...

OKEZONE UPDATES: Citayam Fashion Week Kembali Melantai hingga Beckham Menangis Lihat Gol Lionel Messi

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 08:23 WIB
Sempat redup dan menghilang di jantung Ibu Kota, Citayam Fashion Week kembali 'melantai'. Viral aksi seorang wanita nekat membawa kabur mobil layanan tol. Pelaku akhirnya berhasil diamankan Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur.
 
Berita menarik lainnya datang dari legenda sepakbola Inggris David Beckham yang menangis saat melihat Lionel Messi mencetak gol untuk Inter Miami.
 
Tags: okezone updates, news okezone, citayam fashion week, video viral, Lionel Messi, Inter Miami, David Beckham,

(fru)

Berita Terkait

