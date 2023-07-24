...

Truk Gandeng Pengangkut Ampas Tebu Hancur Tertabrak Kereta Api

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 13:33 WIB
Truk gandeng pengangkut ampas tebu tertabrak KA Gajayana di Nganjuk, Jatim, Senin (24/7) pagi. 
 
Bodi truk gandeng hancur setelah terlempar ke berbagai arah hingga radius 100 meter. Sisa bodi truk yang ringsek juga ditarik ke tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
 
Kecelakaan ini juga membuat lokomotif KA Gajayana rusak dan perjalanan kereta api terganggu.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

