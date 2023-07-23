...

Anak-Anak Berkebutuhan Khusus di Boyolali Ikut Festival Menari Bersama Bergembira

Tata Rahmanta, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 16:46 WIB
Memperingati hari anak nasional, anak-anak di Lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (23/7) siang, mengikuti Festival Menari Bersama Bergembira
 
Dalam acara ini, anak-anak berkebutuhan khusus dilibatkan dan diajak untuk mengenal, berbagai tarian tradisonal khas daerah setempat
 
Sanggar Agatha Merapi sengaja melibatkan anak berkebutuhan khusus, sebagai wujud pemenuhan hak anak, yaitu bermain bersama 
 
Melalui festival ini, anak-anak diharapkan dapat saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain

(fru)

