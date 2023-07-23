Memperingati hari anak nasional, anak-anak di Lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (23/7) siang, mengikuti Festival Menari Bersama Bergembira
Dalam acara ini, anak-anak berkebutuhan khusus dilibatkan dan diajak untuk mengenal, berbagai tarian tradisonal khas daerah setempat
Sanggar Agatha Merapi sengaja melibatkan anak berkebutuhan khusus, sebagai wujud pemenuhan hak anak, yaitu bermain bersama
Melalui festival ini, anak-anak diharapkan dapat saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow