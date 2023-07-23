Memperingati hari anak nasional, anak-anak di Lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (23/7) siang, mengikuti Festival Menari Bersama Bergembira

Dalam acara ini, anak-anak berkebutuhan khusus dilibatkan dan diajak untuk mengenal, berbagai tarian tradisonal khas daerah setempat

Sanggar Agatha Merapi sengaja melibatkan anak berkebutuhan khusus, sebagai wujud pemenuhan hak anak, yaitu bermain bersama

Melalui festival ini, anak-anak diharapkan dapat saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain

(fru)

