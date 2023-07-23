Siswa baru ditemukan tewas di sungai saat mengikuti kegiatan MPLS. TKP di Kampung Selaawi Girang, Desa Cibunar Jaya, Sukabumi, Jabar
Jenazah bocah laki-laki itu ditemukan mengapung di Sungai Cileuleuy. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam pramuka
Korban diketahui siswa SMP dan langsung dievakuasi ke puskesmas. Saat ini, Minggu (23/7) polisi mencari keterangan dari pihak sekolah
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow