Siswa baru ditemukan tewas di sungai saat mengikuti kegiatan MPLS. TKP di Kampung Selaawi Girang, Desa Cibunar Jaya, Sukabumi, Jabar

Jenazah bocah laki-laki itu ditemukan mengapung di Sungai Cileuleuy. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam pramuka

Korban diketahui siswa SMP dan langsung dievakuasi ke puskesmas. Saat ini, Minggu (23/7) polisi mencari keterangan dari pihak sekolah

