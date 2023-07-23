...

2 Rumah di Permukiman Padat Cengkareng Terbakar, Warga Panik

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 09:36 WIB
A A A
Dua rumah terbakar di Jalan Kosambi Barat, Cengkareng, Jakbar, Sabtu (22/7). Rumah berada di permukiman padat dan membuat panik warga sekitar. Salah satu rumah terbuat dari kayu sehingga api cepat membesar.
 
Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari rumah semi permanen. 
 
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini