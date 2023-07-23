Dua rumah terbakar di Jalan Kosambi Barat, Cengkareng, Jakbar, Sabtu (22/7). Rumah berada di permukiman padat dan membuat panik warga sekitar. Salah satu rumah terbuat dari kayu sehingga api cepat membesar.

Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari rumah semi permanen.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

