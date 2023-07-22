Kompetisi Sumobot atau Robot Sumo, digelar pada kontes robotika di salah satu pusat perbelanjaan, di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali, di kategori junior dengan batas umur maksimal 10 tahun. Setiap peserta ditantang merakit konstruksi tubuh robot dari bahan yang telah disediakan panitia

Selain kompetisi untuk anak di bawah 10 tahun, juga digelar kompetisi Robot Sumo Senior, dengan batas usia peserta maksimal 18 tahun. Selain sebagai sarana kompetisi, ajang ini juga dimaksudkan untuk mendorong kreativitas, dan inovasi generasi muda agar bersemangat menghadapi tantangan teknologi di masa mendatang

(fru)

