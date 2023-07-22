...

Kompetisi Robot Sumo di Bali, Para Peserta Cilik Adu Kelihaian

Bagus Alit, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 15:00 WIB
Kompetisi Sumobot atau Robot Sumo, digelar pada kontes robotika di salah satu pusat perbelanjaan, di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali, di kategori junior dengan batas umur maksimal 10 tahun. Setiap peserta ditantang merakit konstruksi tubuh robot dari bahan yang telah disediakan panitia
 
Selain kompetisi untuk anak di bawah 10 tahun, juga digelar kompetisi Robot Sumo Senior, dengan batas usia peserta maksimal 18 tahun. Selain sebagai sarana kompetisi, ajang ini juga dimaksudkan untuk mendorong kreativitas, dan inovasi generasi muda agar bersemangat menghadapi tantangan teknologi di masa mendatang

