Harga telur di Pasar Tradisional Gudang Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, kembali mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp30 ribu per Kg, kini tembus Rp33 ribu per Kg. Tingginya harga telur membuat omset pedagang turun drastis hingga 50 persen

Pedagang telur mengatakan, kenaikan sudah terjadi sejak hari raya idul adha lalu. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sebesar Rp1 ribu hingga saat ini. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga telur

(fru)

