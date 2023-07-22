Kebakaran hutan dan lahan terjadi di KM 346 Jalan Tol Kayu Agung-Palembang Desa Batun, Kecamatan Jejari, OKI, Sumatera Selatan. Petugas kesulitan memadamkan api karena sulitnya akses air hembusan angin juga membuat api semakin cepat membesar.

Para pengguna jalan tol diimbau untuk berhati-hati karena jarak pandang terhalang asap, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News