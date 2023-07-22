Ponpes Al Zaytun menuai kontroversi dengan kedatangan aktivis Yahudi. Kedatangan aktivis Yahudi itu menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Aktivis Yahudi bernama Monique Rijkers datang tepat tahun baru Islam. Monique Rijkers saat itu mengenakan kaus putih lambang Bintang Daud.

MUI Jabar menyebut Panji Gumilang mencari simpati golongan tertentu, Sabtu (22/7). Saat ini, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang tersandung kasus hukum.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

