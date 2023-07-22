Aksi tawuran dua kelompok remaja pecah, Jumat (21/7) malam. Tawuran terjadi di Jalan Rawa Tengah, Johar Baru, Jakpus.

Dua kelompok saling lempar batu, petasan dan bom molotov. Beberapa orang bahkan nekat membawa sajam dalam aksi itu.

Perang sajam tak terelakkan, warga menyaksikan dari dalam rumah. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok memilih mundur.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

