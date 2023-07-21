Residivis pencurian yang pernah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara ditangkap polisi usai aksinya membobol rumah kosong terekam kamera CCTV. Pelaku diringkus kurang dari 24 jam setelah polisi melihat rekaman wajah pelaku.

Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor dan 1 unit handycam. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(fru)

