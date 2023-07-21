Aksi kekerasan yang dilakukan oleh senior ke juniornya terjadi di lingkungan sebuah Pondok Pesantren Desa Babakan Sari, Sukaayu, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah siswa diminta push up di bawah terik matahari salah satu siswa bahkan ditendang oleh seniornya.

Aksi tersebut dipicu gara-gara para korban melanggar aturan sekolah yang sudah ditentukan. Sementara, kedua belah pihak keluarga anak sudah melakukan perdamaian dengan mediasi.

