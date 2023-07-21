...

Hadiri Tipitaka Chanting, Ganjar Dorong Pengembangan Kawasan Candi Borobudur

Puji Hartono, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 19:39 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Tipitaka Chanting di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/7), Ganjar mengaku senang dapat melihat umat Buddha sudah mulai mengoptimalkan Candi Borobudur untuk melakukan kegiatan ibadah.
 
Selain itu Ganjar juga mengajak umat Buddha untuk menjaga suasana damai di tahun politik dan bijak bermedsos. Dalam acara yang digelar selama 3 hari ini diikuti sedikitnya 1.530 umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia.

(fru)

