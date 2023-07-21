Seorang ibu bernama Mujiati diduga bunuh diri, usai membunuh anaknya sendiri di rumahnya. Mujiati dan anaknya bernama Aqila ditemukan tewas di dapur rumahnya, di Kec. Karangploso, Kab. Malang, Jumat (21/7) sekitar pukul 07.00 WIB.

Informasi disampaikan Joko Harupan, tetangga korban yang pagi itu menemukan kedua mayat ibu dan anak tersebut.

Sejumlah petugas melakukan olah TKP, dipimpin Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizki Saputro dan Kapolsek Karangploso Iptu Bambang Subinanjar.

Tim Inafis Polres Malang juga diterjunkan untuk mengidentifikasi dua jenazah ibu dan anak itu.

Kontributor: Avirista Midaada

Produser: Dinda Elita

(fru)

