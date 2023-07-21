Puluhan siswa SDN 3 Sumberejo, Bojonegoro belajar di teras, Jumat (21/7). Siswa itu tidak bisa masuk kelas karena ruangan terkunci. Ruang guru dan kantor kepala sekolah juga kosong.

Siswa-siswa itu hanya didampingi paguyuban wali murid. Siswa telantar akibat kebijakan merger dua sekolah oleh Pemkab Bojonegoro.

Dua sekolah yang akan digabung adalah SDN 3 dengan SDN 2 Sumberejo. Namun wali murid, yayasan dan siswa tidak mau merger dilakukan.

Saat dikonfirmasi, Kadis Pendidikan Bojonegoro Nur Sujito tidak menanggapi.

Kontributor: Dedi Mahdi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News