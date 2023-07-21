...

Panji Gumilang Gugat Menko Polhukam Mahfud MD Rp5 Triliun ke PN Jakpus

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 08:00 WIB
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang gugat Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Pusat lewat online pada Senin (17/7) lalu.
 
Mahfud MD digugat Rp5 triliun karena pernyataannya dianggap sebagai fitnah. Gugatan telah terdaftar dalam SIPP PN Jakpus. Sidang rencananya akan digelar pada Senin (31/7) mendatang.
 
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut pemeriksaan Panji Gumilang terkait dugaan pencucian uang tetap berjalan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

