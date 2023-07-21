Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang gugat Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Pusat lewat online pada Senin (17/7) lalu.

Mahfud MD digugat Rp5 triliun karena pernyataannya dianggap sebagai fitnah. Gugatan telah terdaftar dalam SIPP PN Jakpus. Sidang rencananya akan digelar pada Senin (31/7) mendatang.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut pemeriksaan Panji Gumilang terkait dugaan pencucian uang tetap berjalan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News