Seorang anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap kamera bermain game saat mengikuti rapat beredar di media sosial. Anggota DPRD dari fraksi PDIP itu terlihat asik bermain game yang diduga judi slot.

Lewat sambungan telepon, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Dalam klarifikasinya anggota DPRD berinisial CM ini mengaku hanya bermain game offline sambil menunggu rapat paripurna yang molor.

(fru)

