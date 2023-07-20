...

Ahok Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Sabar Ada Waktunya

Kamis 20 Juli 2023 19:00 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara terkait isu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati, Erick menyebut pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina ada waktunya. 
 
Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Eks Gubernur DKI Jakarta itu membantah adanya perombakan jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina.
 
Reporter: Edho Ramelan

(fru)

