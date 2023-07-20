Polisi berhasil membekuk sepasang kekasih berinisial CB laki-laki berusia 21 tahun dan wanita berinisial LA (21) yang tega membuang anak kandungnya. Pelaku nekat membuang bayi laki-laki tersebut karena malu bayi tersebut lahir diluar nikah dan mereka enggan untuk merawatnya.

Aksi pelaku terekam CCTV warung sehingga membuat petugas dengan cepat menangkap 2 sejoli tersebut. Sebelumnya, petugas kebersihan menemukan bayi yang diletakkan diatas meja pedagang Pasar Pagi, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, petugas sempat mengira bayi tersebut adalah kucing.

(fru)

