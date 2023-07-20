Unjuk rasa dilakukan mahasiswa dan warga untuk menolak penangguhan penahanan terhadap, oknum LSM pelaku penipuan dan penggelapan mobil rental, di depan Mapolres Gowa, Sulawesi Selatan

Berlangsung pada Kamis (20/7) sore, unjuk rasa ini berujung ricuh. Pengunjuk rasa terlibat saling pukul dan saling tarik kendaraan dengan polisi

Satu orang mahasiswa diduga sebagai provokator langsung diamankan. Sementara itu, Sat Reskrim Polres Gowa membantah jika oknum LSM mendapat penangguhan penahanan

Meski terjadi kericuhan, pendemo tetap melanjutkan aksi dengan berorasi secara tertib

