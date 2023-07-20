...

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi di Gowa saat Sedang Unjuk Rasa

Bugma, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 18:20 WIB
Unjuk rasa dilakukan mahasiswa dan warga untuk menolak penangguhan penahanan terhadap, oknum LSM pelaku penipuan dan penggelapan mobil rental, di depan Mapolres Gowa, Sulawesi Selatan 
 
Berlangsung pada Kamis (20/7) sore, unjuk rasa ini berujung ricuh. Pengunjuk rasa terlibat saling pukul dan saling tarik kendaraan dengan polisi
 
Satu orang mahasiswa diduga sebagai provokator langsung diamankan. Sementara itu, Sat Reskrim Polres Gowa membantah jika oknum LSM mendapat penangguhan penahanan
 
Meski terjadi kericuhan, pendemo tetap melanjutkan aksi dengan berorasi secara tertib

